Йемен обвиняет Иран в «подпитке» гражданской войны

Министр иностранных дел Йемена 21 августа обвинил Иран в поддержке повстанцев-хуситов и в «подпитке» гражданской войны в стране. Глава МИД Йемена сказал, что Тегеран не может выступать в качестве страны, способной внести вклад в урегулирование конфликта. «Иран является причиной этой проблемы, Иран продолжает поддерживать хуситов, Иран поставляет контрабандное оружие. Иран является частью проблемы, а не решения», – сказал министр иностранных дел Йемена Абдулмалик аль-Мехлафи во время пресс-конференции в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, отвечая на вопрос, может ли Тегеран участвовать в политическом урегулировании в Йемене.

Иран отрицает предоставление оружия для хуситов. Тегеран пока не прокомментировал обвинения Йемена.

Посол Саудовской Аравии в ООН тоже обрушился с критикой на Иран после проведения завтрака для дипломатов по ситуации в Йемене. «Иран должен покинуть регион, – сказал посол Абдалла аль-Муаллими. – Иран не играет никакой роли в регионе».

Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена в гражданской войне с хуситами и возглавляет коалицию арабских государств, поддерживающую правительственные силы Йемена и наносящую удары с воздуха по повстанцам. Йемен охвачен гражданской войной с сентября 2014 года.