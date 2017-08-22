Подозреваемых в терактах в Каталонии доставили в суд

Полиция Испании доставила в суд в Мадриде четырех подозреваемых в совершении терактов в Каталонии. У здания суда усилены меры безопасности. Об этом передает Reuters.

По данным полиции, к терактам в Каталонии была причастна организованная группа из 12 человек. Утверждается, что на сегодняшний день все они задержаны или убиты.

Накануне полицейские застрелили Юнеса Абуйаакуба, который, по предварительным данным, мог находиться за рулем грузовика и совершить наезд на пешеходов в центре Барселоны.

Жертвами нападений в Каталонии 17 августа стали 15 человек: 14 – в Барселоне и один – в Камбрильсе. Более 100 человек ранены. Ответственность за нападения в Каталонии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».