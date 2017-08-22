ООН сообщила о перехвате секретных грузов из КНДР в Сирию

За последние полгода были перехвачены два секретных груза из Северной Кореи в Сирию. Они предназначались Центру научных исследований, ответственному за разработку химической программы Дамаска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН о случаях нарушения санкций в отношении КНДР.

Отчет был представлен Совету Безопасности в начале августа. В документе не уточняется, когда именно и где были перехвачены указанные грузы, а также что именно они включали, отмечает Reuters.



Грузы, как предполагается, были отправлены в Сирию в рамках контракта с северокорейской компанией KOMID, которая была внесена в «черный список» ООН в 2009 году. Её считают ключевым экспортером оборудования для производства баллистических ракет. Получателями груза, по мнению авторов доклада, были подставные компании.

В отношении Северной Кореи уже более 10 лет действуют международные санкции, введенные из-за ядерной программы этой страны. 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций в отношении КНДР – в ответ на ее недавние ракетные испытания.

Сирия в 2013 году согласилась на ликвидацию своих запасов химического оружия, чтобы избежать военного удара США после применения войсками Башара Асада нервно-паралитического газа в борьбе с повстанцами. 4 апреля 2017 года сирийская оппозиция сообщила о по меньшей мере 80 погибших от отравления токсичным газом. Соединенные Штаты и ряд западных стран обвинили сирийское правительство в химической атаке. Дамаск и его союзник Россия обвинения отвергают. США нанесли удар по военной базе сирийского правительства, с которой, по их данным, был совершен авиарейд на Идлиб. В Кремле назвали это «актом агрессии».