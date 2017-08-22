Хоким Ангрена потребовал фотоотчет с хлопковых полей

Хоким города Ангрен в Ташкентской области потребовал от руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений предоставить визуальные отчеты об участии людей на сборе урожая хлопка.

В срочной телеграмме хоким (главы) Ангрена Хакимжан Абдулазизов, назначенный главой города в июле этого года, попросил руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений осуществить все необходимые организационные мероприятия для своевременного сбора урожая хлопка. Он дал задание, чтобы к 30 августу ему были предложены списки и фото членов «хлопкоотрядов», а также имена лиц ответственных за организацию и отправку этих групп на сбор хлопка-сырца.

Руководитель одного из банков в Ангрене сообщил «Озодлику», что получил срочную телеграмму хокима и решил отправить на сбор хлопка пятнадцать своих сотрудников.

Главврач одной из областных больниц в Ангрене подтвердил нашему репортеру информацию о том, что многие руководители бюджетных организаций получили срочную телеграмму хокима и добавил, что отправит в этом году на сбор урожая хлопка шестнадцать своих сотрудников.

По словам источников «Озодлика» внутри Узбекистана, аналогичная ситуация наблюдается и в Чиназском районе Ташкентской области.

Как сказал нашему репортеру аксакал одной из чиназских махаллей, десять дней назад в районной администрации состоялось собрание, посвященное очередной хлопковой кампании.

– Говорили тоже самое, что и в прошлом году. Единственная разница в том, что в этом году отрядами сборщиков хлопка будут руководить не директора школ, как это было в предыдущие годы, а аксакалы махаллей, – сообщил собеседник.

Недавно учителя из Бухарской области сообщили «Озодлику», что с них берут расписки о добровольном согласии на участие в сборе урожая хлопка.

Ранее, хоким Самаркандской области Туробжон Джураев приказал руководителям предприятий и организаций создать отряды из 50 человек для хлопковой кампании, которая начнется в начале сентября, а всем руководителям частных организаций поручил в принудительном порядке отправить людей на сбор урожая хлопка.

Многие международные правозащитные организации в течение нескольких лет обвиняют власти Узбекистана в использовании принудительного и детского труда в сборе хлопка.

Однако официальный Ташкент периодически опровергал информацию об использовании принудительного труда на хлопковых полях.

Но в этом году впервые узбекские чиновники официально признали, что привлекают учителей и врачей к сбору хлопка.

В прямом эфире национального телевидения 11 августа хоким (глава) Наманганской области Хайрулло Бозоров, отвечая на вопрос, заданный на заседании Международного пресс-клуба, признал, что врачей и учителей привлекали к работам на благоустройстве и в сельском хозяйстве. Вместе с тем, Бозоров пообещал, что местные власти больше не будут отправлять учителей и врачей на сбор урожая хлопка.

Тоже самое прозвучало и с усть хокима Сурхандарьинской области Эркинжона Турдимова.