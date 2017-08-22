В аэропорту Дели задержали кыргызстанку, перевозившую более 1 миллиона долларов

В аэропорту Дели (Индия) задержали кыргызстанку с суммой в более чем 1 млн долларов. Об этом сообщают индийские Business-standart.com, Tribuneindia.com и ряд других интернет-изданий этой страны.

По информации СМИ, женщина, которую задержали в аэропорту Нью-Дели, направлялась из столицы Индии в Бишкек рейсом авиакомпании «Air Manas». Журналисты приводят имя и возраст кыргызстанки – Балтабаева Зухра, 56 лет.

Как сообщает индийская пресса, при проверке ручной клади женщины, в ее сумке было обнаружено 60 тысяч долларов. При проверке же багажа кыргызстанки была обнаружена еще большая сумма денег – 1 млн 41 тысяча 290 долларов.

На данный момент случившееся расследует таможенная служба Индии. Посольство КР в Нью-Дели пока никак не комментирует это сообщение. В МИД Кыргызстана сообщили, что проверяют информацию.