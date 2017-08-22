Красный Крест посчитал жертв конфликта на востоке Украины

В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины с 2014 года погибли почти три тысячи гражданских лиц. Более миллиона семей покинули свои дома. Кроме того, в зоне конфликта проживают около 500 детей, сообщает украинское отделение Международного Красного Креста.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, за три года войны погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения.

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что в зоне конфликта в Донбассе погибли 2700 украинских военных, более 10 тысяч получили ранения. В Минобороны заявили, что убытки от вооруженных столкновений составили более 50 миллиардов долларов.

Украина и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов. Кремль обвинения категорически отвергает.