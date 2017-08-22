Трамп: мы намерены одержать победу в Афганистане

Президент США Дональд Трамп выступил в понедельник вечером с речью, в которой он сформулировал новую стратегию действий США в Афганистане, цель которой одержать верх в битве с талибами.

Победа, по его определению,означает удары по врагам, уничтожение радикальных террористических группировок, нейтрализация талибов и предотвращение масштабных террористических атак против американцев.

Дональд Трамп, который будучи кандидатом в президенты критиковал военные кампании США в Ираке и Афганистане, сетуя на то, что они потребовали триллионных расходов и не принесли результатов, признал, что, придя в Белый дом, и ознакомившись вплотную с ситуацией, он осознал, что «уход Соединенных Штатов из Афганистана неприемлем», поскольку это создаст вакуум, который заполнят террористы, как это случилось в Ираке. «Мы не может повторить иракскую ошибку», – провозгласил президент.

Президент Трамп, в отличие от своего предшественника президента Обамы, отказался предоставлять какие-либо детали новой афганской стратегии. Он ничего не сказал о том, насколько может вырасти численность американского контингента или о том, сколь долго он будет находится в Афганистане, хотя ожидается, что число американских военнослужащих может вырасти на несколько тысяч человек. «Мы не будем объявлять о количестве сухопутных войск и датах их ухода. Ситуация в Афганистане будет определять нашу стратегию», – заявил президент, объявивший, что американские командующие получили право принимать любые важные оперативные решения, касающиеся ударов по террористическим группам, без специальной санкции Вашингтона, чего требовала от армии администрация Обамы.

Осознавая непопулярность самой долгой в истории Соединенных Штатов войны, Дональд Трамп заверил американцев, что США не намерены заниматься созданием демократического общества в Афганистане, их цель – поддержать власти Афганистана в борьбе с талибами и другими радикальными террористическими группировками. Он подчеркнул, что его администрация разработала ясную стратегию действий, которая совмещает экономические, дипломатические и военные инструменты воздействия.

Дональд Трамп сделал резкое предупреждение Пакистану: «В Пакистане нашли убежище те самые организации, который каждый день пытаются убивать наших людей... Эта ситуация должна измениться, она должна измениться безотлагательно. Пришло время для Пакистана продемонстрировать приверженность цивилизации, порядку и миру». Президент Трамп призвал Индию оказать более значительную экономическую помощь Афганистану.

Президент Трамп также использовал эту возможность, чтобы призвать американцев к единству перед лицом вызова, брошенного международным терроризмом.