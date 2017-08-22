Объявили похищенной и лишили дочери. Как выглядит семейный скандал «друзей Путина»

Она была дочкой друга Путина – Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского Горного университета. Сейчас – примкнула к Михаилу Ходорковскому, и подала в суд на собственного отца. Ольга Литвиненко, некогда наследница научного руководителя российского президента, совладельца компании «Фосагро», фигуранта списка Forbes, сегодня вынуждена скрываться за границей.

«Друзья Путина» – словосочетание, которое последние 17 лет стало стержнем российской политики. Ольга Литвиненко – дочь человека, которого принято причислять к этим самым «путинским друзьям». Ее отец, лишивший дочь ребенка, денег и страны.

«Я говорю, мне страшно. Если бы мне даже сейчас сказали: «Возвращайся в Россию, приезжай» – нет, я боюсь», – говорит Ольга.

Ольга называет свой микроавтобус «папамобиль» – трое детей, плюс она с мужем. И даже так все еле помещаются. Мальчик – Миша, ему 6 лет, дочкам – Дине и Саре – четыре и два года. По-русски они почти не говорят. Миша – единственный из детей, кто родился в России. Дочки – уже в Варшаве, куда Ольга бежала из Санкт-Петербурга.

В «папамобиле» всегда есть место еще для одной девочки. Эстер-Марии, самой старшей. Сейчас ей 8, последние 7 лет Ольга ее не видела.​

Изгнание из семьи. Без ребенка

Эта история началась в 2010 году. Тогда Ольга Литвиненко была депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Дочь одного из самых влиятельных людей города, ректора Горного института Владимира Литвиненко, совладельца компании «Фосагро», за глаза о нем говорят, как о «друге Путина».

В Петербурге Ольгу называли «наследницей горной империи», она дружила со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым, пользовалась протекцией отца, владела элитной недвижимостью. Два срока занимала кресло депутата в городском парламенте, впервые став депутатом в 24 года.

«Да, безусловно, я была дочкой друга Путина, передо мной было открыто очень много дверей. Конечно же, он мне помогал, то есть, безусловно, без фамилии, говорить о депутатстве – это совершенно, это каждому понятно. Дружба с Мироновым обеспечила мне место в партии, и я этого тоже не скрываю. Глупо было бы это скрывать, потому что все всё прекрасно понимают», – вспоминает Ольга.

На тот момент ее первой дочери Эстер-Марии не было и года. Ольга родила второго ребенка – сына Мишу. Пока она была в роддоме, за дочкой ухаживали бабушка с дедушкой. Отец Ольги даже присутствовал на тех родах. Но когда она вернулась домой, родители отказались отдавать ей Эстер. «Родишь еще, а это теперь будет наша дочь».

«Да, Эстер называет мою маму, свою бабушку – мамой, а папу, соответственно, дедушку – папой», – рассказывает Ольга.

Сперва Ольга пыталась судиться. Писала письма – всем, от своего покровителя Сергея Миронова до Владимира Путина. Но против ее отца никто не смел сказать ни слова.

«Я уехала. Это было моментальное решение, когда к одному из моих помощников пришли с первым обыском. Я уже тогда поняла, что это мини-репрессии, мини – в масштабе страны, пошло, все закрутилось. У меня был четырехмесячный сын, я его собрала, и мы буквально уехали в течение двух часов. Нас продержали на границе на морозе, потому что папа позвонил, организовал… Начнем с того, что мне еще паспорт очень долго на ребенка не выдавали. Помог мой статус депутата, иначе бы я очень долго получала свой паспорт. Было страшно», – рассказывает она.​

Человек Путина: институт, штаб, удобрения

Владимир Литвиненко – человек в Петербурге известный. Никаких властных постов он никогда не занимал, но каждый раз, когда Путин избирался президентом, именно Литвиненко возглавлял его питерский предвыборный штаб.

Эпитет «друг Путина» по отношению к Литвиненко возник еще в 90-е, именно в Горном институте Путин в 97-ом защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» и стал кандидатом экономических наук.

Подлинным автором диссертации считают самого ректора. После этого и началось его восхождение к власти и деньгам. Сегодня Владимир Литвиненко занимает 122-е место в списке Форбс, его состояние оценивается в 850 миллионов долларов.

Эти деньги Литвиненко заработал не просто так. Химическая корпорация «Фосагро», которая сейчас почти на 20% принадлежит Литвиненко, в начале нулевых контролировалось пополам структурами Михаила Ходорковского и менеджментом холдинга – в первую очередь нынешним главным акционером Андреем Гурьевым.

Когда началась атака на Ходорковского, одним из ключевых обвинений в первом деле ЮКОСа было незаконное хищение акций предприятия «Апатит», ключевого актива «Фосагро». Угроза налоговых претензий, а то и уголовного дела, нависла и над остальными совладельцами компании.

Не повторить судьбу Ходорковского помогло покровительство Владимира Литвиненко и вовремя замолвленное слово в верхах. За эту помощь Литвиненко получил свой первый пакет в предприятии, рассказывает тогдашний адвокат ЮКОСа Павел Ивлев.

«С «Апатитом» должны были сделать то же самое, что сделали с «ЮКОСом». Но этого не произошло. Почему? Потому что, как я предполагаю, менеджеры, прежде всего, Гурьев, договорились. С кем они договорились – ну, наверное, с основными ключевыми игроками, но кто-то им сильно должен был помочь это сделать. И вот этим человеком, скорее всего, был Литвиненко-старший», – объясняет юрист.​

Схема с похищением

Сейчас Павел защищает в суде с отцом интересы Ольги Литвиненко. В России Ольга официально считается похищенной: по версии Следственного комитета, ее местонахождение определить не удается. Поэтому ее дочь Эстер-Мария официально усыновлена бабушкой и дедушкой.

«Они нашли такой способ фактически избавиться от Ольги, возбудив дело, что она похищена. Во-первых, они показали всем, кто ей помогает, что те рискуют быть обвиненными в похищении. Потом они арестовали ее имущество, то есть лишили ее текущего дохода от квартир, которые она могла бы продать или сдавать. Они арестовали, потому что она похищена, потому что якобы кто-то может этим распорядиться», – говорит Ивлев.

Однажды в Польшу, куда Ольга Литвиненко бежала из России в 2010, после угроз отца даже приезжал из России следователь. Ольга вместе с польскими журналистами встречала его в аэропорту, показывала паспорт, но дело о ее пропаже так и не было прекращено.

Бежать в Польшу она решила из-за расправы над своими приближенными. В разгар конфликта между дочерью и отцом на всех помощников депутата Ольги Литвиненко внезапно завели уголовные дела, формально никак не связанные друг с другом. Мошенничество, подделка документов, покушение на представителей власти. Все, кто работал с Ольгой, получили разные сроки. Ольга предпочла забрать своего сына Мишу и уехать вместе с отцом ребенка на его родину, в Польшу.

«Я уважаю свою жену не только как жену, но и как мать четверых детей. Она мать четверых, и всегда так было и будет. Она мама Эстер, мама Миши, мама Дины и мама Сары. Я никогда не скажу ей: «Давай перестанем думать о твоей первой дочери, и начнем строить новую семью». Это невозможно», – говорит он.

Младшие дочки Ольги родились уже в Варшаве. Они никогда не видели деда. С Ольгой Владимир Литвиненко не разговаривает даже по телефону. Иногда с его номера отвечает мама. Показывать ее сообщения Ольга сперва не хочет – слишком грубые. Потом все-таки пересылает парочку.

В начале конфликта в некоторых газетах писали, что ссора между Ольгой и отцом на самом деле произошла из-за имущества – якобы Литвиненко-старший слишком многое записал на дочь. Сейчас все активы, квартиры Ольги в России арестованы.​

Политика в эмиграции

Вернуться в Петербург в ближайшее время она, кажется, и не рассчитывает. Хотя после нескольких лет в затишье решила пойти в политику. И назло отцу – примкнула к Михаилу Ходорковскому.

«Я вступила в «Открытую Россию» назло всем тем людям, которые сейчас окружают Путина, назло всем тем людям, которые творят беззаконие, назло всем тем людям, «благодаря» которым у нас в России нет независимых судов. Я буду дальше бороться, но то право, которое сейчас есть в России – это право для избранных. Надеюсь, что смогу пусть даже минимально повлиять на то, чтобы политический строй в России изменился», – объясняет она свое решение.