Объявили похищенной и лишили дочери. Как выглядит семейный скандал «друзей Путина»
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Share this video
Она была дочкой друга Путина – Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского Горного университета. Сейчас – примкнула к Михаилу Ходорковскому, и подала в суд на собственного отца. Ольга Литвиненко, некогда наследница научного руководителя российского президента, совладельца компании «Фосагро», фигуранта списка Forbes, сегодня вынуждена скрываться за границей.
«Друзья Путина» – словосочетание, которое последние 17 лет стало стержнем российской политики. Ольга Литвиненко – дочь человека, которого принято причислять к этим самым «путинским друзьям». Ее отец, лишивший дочь ребенка, денег и страны.
«Я говорю, мне страшно. Если бы мне даже сейчас сказали: «Возвращайся в Россию, приезжай» – нет, я боюсь», – говорит Ольга.
Ольга называет свой микроавтобус «папамобиль» – трое детей, плюс она с мужем. И даже так все еле помещаются. Мальчик – Миша, ему 6 лет, дочкам – Дине и Саре – четыре и два года. По-русски они почти не говорят. Миша – единственный из детей, кто родился в России. Дочки – уже в Варшаве, куда Ольга бежала из Санкт-Петербурга.
В «папамобиле» всегда есть место еще для одной девочки. Эстер-Марии, самой старшей. Сейчас ей 8, последние 7 лет Ольга ее не видела.
Изгнание из семьи. Без ребенка
Эта история началась в 2010 году. Тогда Ольга Литвиненко была депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Дочь одного из самых влиятельных людей города, ректора Горного института Владимира Литвиненко, совладельца компании «Фосагро», за глаза о нем говорят, как о «друге Путина».
В Петербурге Ольгу называли «наследницей горной империи», она дружила со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым, пользовалась протекцией отца, владела элитной недвижимостью. Два срока занимала кресло депутата в городском парламенте, впервые став депутатом в 24 года.
«Да, безусловно, я была дочкой друга Путина, передо мной было открыто очень много дверей. Конечно же, он мне помогал, то есть, безусловно, без фамилии, говорить о депутатстве – это совершенно, это каждому понятно. Дружба с Мироновым обеспечила мне место в партии, и я этого тоже не скрываю. Глупо было бы это скрывать, потому что все всё прекрасно понимают», – вспоминает Ольга.
На тот момент ее первой дочери Эстер-Марии не было и года. Ольга родила второго ребенка – сына Мишу. Пока она была в роддоме, за дочкой ухаживали бабушка с дедушкой. Отец Ольги даже присутствовал на тех родах. Но когда она вернулась домой, родители отказались отдавать ей Эстер. «Родишь еще, а это теперь будет наша дочь».
«Да, Эстер называет мою маму, свою бабушку – мамой, а папу, соответственно, дедушку – папой», – рассказывает Ольга.
Сперва Ольга пыталась судиться. Писала письма – всем, от своего покровителя Сергея Миронова до Владимира Путина. Но против ее отца никто не смел сказать ни слова.
«Я уехала. Это было моментальное решение, когда к одному из моих помощников пришли с первым обыском. Я уже тогда поняла, что это мини-репрессии, мини – в масштабе страны, пошло, все закрутилось. У меня был четырехмесячный сын, я его собрала, и мы буквально уехали в течение двух часов. Нас продержали на границе на морозе, потому что папа позвонил, организовал… Начнем с того, что мне еще паспорт очень долго на ребенка не выдавали. Помог мой статус депутата, иначе бы я очень долго получала свой паспорт. Было страшно», – рассказывает она.
Человек Путина: институт, штаб, удобрения
Владимир Литвиненко – человек в Петербурге известный. Никаких властных постов он никогда не занимал, но каждый раз, когда Путин избирался президентом, именно Литвиненко возглавлял его питерский предвыборный штаб.
Эпитет «друг Путина» по отношению к Литвиненко возник еще в 90-е, именно в Горном институте Путин в 97-ом защитил диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» и стал кандидатом экономических наук.
Подлинным автором диссертации считают самого ректора. После этого и началось его восхождение к власти и деньгам. Сегодня Владимир Литвиненко занимает 122-е место в списке Форбс, его состояние оценивается в 850 миллионов долларов.
Эти деньги Литвиненко заработал не просто так. Химическая корпорация «Фосагро», которая сейчас почти на 20% принадлежит Литвиненко, в начале нулевых контролировалось пополам структурами Михаила Ходорковского и менеджментом холдинга – в первую очередь нынешним главным акционером Андреем Гурьевым.
Когда началась атака на Ходорковского, одним из ключевых обвинений в первом деле ЮКОСа было незаконное хищение акций предприятия «Апатит», ключевого актива «Фосагро». Угроза налоговых претензий, а то и уголовного дела, нависла и над остальными совладельцами компании.
Не повторить судьбу Ходорковского помогло покровительство Владимира Литвиненко и вовремя замолвленное слово в верхах. За эту помощь Литвиненко получил свой первый пакет в предприятии, рассказывает тогдашний адвокат ЮКОСа Павел Ивлев.
«С «Апатитом» должны были сделать то же самое, что сделали с «ЮКОСом». Но этого не произошло. Почему? Потому что, как я предполагаю, менеджеры, прежде всего, Гурьев, договорились. С кем они договорились – ну, наверное, с основными ключевыми игроками, но кто-то им сильно должен был помочь это сделать. И вот этим человеком, скорее всего, был Литвиненко-старший», – объясняет юрист.
Схема с похищением
Сейчас Павел защищает в суде с отцом интересы Ольги Литвиненко. В России Ольга официально считается похищенной: по версии Следственного комитета, ее местонахождение определить не удается. Поэтому ее дочь Эстер-Мария официально усыновлена бабушкой и дедушкой.
«Они нашли такой способ фактически избавиться от Ольги, возбудив дело, что она похищена. Во-первых, они показали всем, кто ей помогает, что те рискуют быть обвиненными в похищении. Потом они арестовали ее имущество, то есть лишили ее текущего дохода от квартир, которые она могла бы продать или сдавать. Они арестовали, потому что она похищена, потому что якобы кто-то может этим распорядиться», – говорит Ивлев.
Однажды в Польшу, куда Ольга Литвиненко бежала из России в 2010, после угроз отца даже приезжал из России следователь. Ольга вместе с польскими журналистами встречала его в аэропорту, показывала паспорт, но дело о ее пропаже так и не было прекращено.
Бежать в Польшу она решила из-за расправы над своими приближенными. В разгар конфликта между дочерью и отцом на всех помощников депутата Ольги Литвиненко внезапно завели уголовные дела, формально никак не связанные друг с другом. Мошенничество, подделка документов, покушение на представителей власти. Все, кто работал с Ольгой, получили разные сроки. Ольга предпочла забрать своего сына Мишу и уехать вместе с отцом ребенка на его родину, в Польшу.
«Я уважаю свою жену не только как жену, но и как мать четверых детей. Она мать четверых, и всегда так было и будет. Она мама Эстер, мама Миши, мама Дины и мама Сары. Я никогда не скажу ей: «Давай перестанем думать о твоей первой дочери, и начнем строить новую семью». Это невозможно», – говорит он.
Младшие дочки Ольги родились уже в Варшаве. Они никогда не видели деда. С Ольгой Владимир Литвиненко не разговаривает даже по телефону. Иногда с его номера отвечает мама. Показывать ее сообщения Ольга сперва не хочет – слишком грубые. Потом все-таки пересылает парочку.
В начале конфликта в некоторых газетах писали, что ссора между Ольгой и отцом на самом деле произошла из-за имущества – якобы Литвиненко-старший слишком многое записал на дочь. Сейчас все активы, квартиры Ольги в России арестованы.
Политика в эмиграции
Вернуться в Петербург в ближайшее время она, кажется, и не рассчитывает. Хотя после нескольких лет в затишье решила пойти в политику. И назло отцу – примкнула к Михаилу Ходорковскому.
«Я вступила в «Открытую Россию» назло всем тем людям, которые сейчас окружают Путина, назло всем тем людям, которые творят беззаконие, назло всем тем людям, «благодаря» которым у нас в России нет независимых судов. Я буду дальше бороться, но то право, которое сейчас есть в России – это право для избранных. Надеюсь, что смогу пусть даже минимально повлиять на то, чтобы политический строй в России изменился», – объясняет она свое решение.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое
Ваше мнение
Показать комментарии