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Новости

Телеканал «Узбекистан 24» возглавил экс-директор канала «Узбекистан»

Ведущие телеканала «Узбекистан 24».

Бывший директор телерадиоканала «Узбекистан» Нодир Туляганов назначен директором телерадиоканала «Узбекистан 24». Он сменил на этой должности Озода Хамидходжаева, сообщается на сайте «Узбекистан 24».

Хайрулла Нуриддинов, 17 августа назначенный директором телерадиоканала «Узбекистан», вновь стал первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК). Врио первого зампредседателя Баходир Юнусов возглавил канал «Узбекистан».

Заместителем председателя НТРК по техническим вопросам вместо Шухрата Расулова стал Нусрат Хикматуллаев, сообщает Gazeta.uz.

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