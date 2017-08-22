В Москве мигранту-дворнику за замечание откусили ухо

Трудовой мигрант из Таджиксистана говорит Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что был жестоко избит в Москве со стороны мужа женщины, которую он попросил не позволять собаке использовать клумбу в качестве отхожого места. У него выбито несколько зубов, а часть его левого уха откушена.

Махмадулло Давлатзода, мигрант из Таджикистана, сделал замечание женщине, собачка которой нагадила на клумбах у многоэтажного жилого дома в Москве. «Кто ты такой, чтобы делать мне замечание», кричала в ответ обиженная москвичка.

«Я думал, что этим оскорбительным выкриком конфликт исчерпан. Но на следующее утро, когда я поливал клумбы, появился некий мужчина крепкого телосложения и начал избивать меня. Он выбил мне зубы и пришлось убежать», говорит Махмадулло, который находится под присмотром врачей 61-й горбольницы Москвы.

После происшествия мигрант пожаловался в полицию, но там его уговорили не писать заявление и простить обидчика. Он согласился, но оказалось, напрасно. «Опять появился тот мужчина, на сей раз с ножом и с ультиматумом – «если не извинишься перед моей женой, здесь больше работать не будешь!», рассказывает Махмадулло Давлатзода. Когда мигрант отказался, мужчина вцепился в него и откусил ухо мигранту. Махмадулло закричал от боли, обидчик убежал. Мигрант говорит, что не помнит кто ему помог и довез до ближайшей больницы.

Махмадулло Давлатзода более 10 лет работает дворником, многие жильцы многоэтажного дома знают и уважают его.

Ирина Бирюкова, адвокат организации «Общественный вердикт», которая защищает права таджикского мигранта, сообщила, что откусивший ухо мигранту москвич также пожаловался на Давлатзода в полицию.