Сербия отозвала своих дипломатов из Македонии

Сербия отозвала для консультаций своих дипломатов из посольства в Македонии. Сербский президент Александр Вучич отметил, что причиной послужили «наступательные действия» македонской разведки в отношении Белграда, отмечает Reuters. Деталей Вучич не раскрыл, сообщив, что ситуация должна проясниться через несколько дней.

Средства массовой информации Македонии связывают действия Сербии с возможной готовностью Скопье поддержать заявку Косова на вступление в ЮНЕСКО. Министерство иностранных дел Сербии считает, что вступление Косова в ЮНЕСКО может усугубить отношения между Белградом и Скопье.

Независимость Косова признают 114 стран мира. Против выступают пять стран, среди которых Россия и Китай. Сербия считает, что независимость Косова признавать нельзя, но при этом нужно исходить из существующих реалий.