Соцопрос: Лишь 1,5% узбекских мигрантов хотели бы остаться за границей навсегда

Лишь 1,5% узбекских мигрантов хотели бы остаться за границей навсегда, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономной республике Каракалпакстан и Ташкенте. Было опрошено около 1,1 тысячи человек. Из них 49% – мужчины и 51% – женщины.

В основном покинуть родину желает молодежь в возрасте 18-19 и 20-29 лет. Абсолютное большинство респондентов – 97,1% – не планируют навсегда уезжать из республики.

Сегодня на заработках за пределами почти 32-миллионного Узбекистана находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения).

По данным МВД РФ, в России проживает 1,7 миллиона граждан Узбекистана, с начала 2017 года в Россию приехали еще около 600 тысяч человек. Это на 10% больше, чем год назад.

Самыми популярными странами для трудовой миграции среди граждан Узбекистана становятся Россия (70%), Южная Корея (18%) и США (5%).

62,5% из уехавших на заработки готовы отказаться от трудовой миграции, если найдут подходящую работу в Узбекистане.

Среди опрошенных 50% респондентов отправляются на работу за границу, чтобы заработать на покупку недвижимости, земельного участка, автомобиля; накопить на свадьбу, оплату обучения детей и решение острых бытовых проблем – 25%; для получения стартового капитала в бизнесе – 10%, чтобы повысить социальный статус – 8%.