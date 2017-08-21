Жителям Ашхабада запрещают сушить белье на улице

Накануне Азиатских игр в закрытых помещениях, которые пройдут в сентябре, жителям столицы Туркменистана запретили сушить на улице белье. Об этом сообщают независимые издания и жители Ашхабада.

По информации издания «Хроника Туркменистана» 16 августа в микрорайонах Ашхабада, в том числе Мир-4 и Мир-7, работники домоуправлений обходили квартиры и предупреждали жителей о том, что с 17 августа и до конца Азиады запрещено сушить белье на балконах.

Как сообщает издание официальных документов, на данный запрет жителям не предоставили, ссылаясь на решение столичного хякимлика. Вместе с тем жителей предупредили, что за нарушение нового правила предусмотрен штраф в размере 400 манат и потребовали подпись.

Официальный курс ЦБ Туркменистана составляет 3.5 маната за 1 доллар США, на «черном рынке» один доллар США стоит около 7 манатов.

По словам обозревателя из Ашхабада Аманмурада Бугаева, в настоящее время в микрорайонах Мир-4, Мир-5 и Мир -7 все уличные приспособления для сушки белья ликвидированы. Причину запрета власти не объясняют, только заявляют, что «выглядит некрасиво», отмечает Аманмурад Бугаев.

Накануне сообщалось об активизации мер демонтажу кондиционеров и сплит систем властями столицы Туркменистана.

Туркменистан готовится к крупнейшему международному спортивному мероприятию в истории страны. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевых искусствам, пройдут 17-27 сентября в Ашхабаде.