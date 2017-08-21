Экс-президент Ирана просит освободить политиков из-под домашнего ареста

Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой положить конец домашнему аресту двух лидеров реформистского толка, которым на протяжении более шести лет не предъявили никаких обвинений. Хатами опубликовал 20 августа просьбу на своем сайте, призвав Хаменеи «разрешить» вопрос с домашним арестом политиков Мехди Карруби и Мира Хоссейна Мусави.

Карруби и Мусави находятся под домашним арестом с 2011 года в связи с их ролью в массовых протестах 2009 года против предполагаемой фальсификации выборов. Хатами, возглавлявший реформистское правительство с 1997 по 2005 год, сам лишен возможности публиковаться в СМИ после тех протестов.

«Только ваше вмешательство может способствовать решению этой проблемы, это отвечает интересам режима и будет признаком силы», – написал Хатами в обращении к Хаменеи.

Карруби 16 августа объявил голодовку, требуя, чтобы его дело было исследовано в суде. На следующий день Карруби прекратил акцию протеста после того, как, по сообщениям, он убедился в том, что сотрудники спецслужб больше не дежурят у его дома. Иранский суд 20 августа отверг сообщения о том, что спецслужбы покинули место у дома Карруби.