GM Uzbekistan закроет завод в Асаке до 11 сентября

Компания GM Uzbekistan с 22 августа 2017 года начнется проведение ежегодных плановых профилактических работ на своем заводе в Асаке.

В рамках данных мероприятий будут проведены профилактический осмотр и техническое обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования, оснастки, коммунального хозяйства, инженерно-коммуникационных сетей, а также осуществлены плановые ремонтные работы в рамках подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду.

«Все договорные обязательства АО «GM Uzbekistan» по поставкам готовой продукции будут выполнены своевременно и в полном объеме. Проведение плановых профилактических работ не отразится на графиках поставок ранее законтрактованных автомобилей» , – отметили интернет-изданию Podrobno.uz в GM Uzbekistan.

Производство автомобилей возобновится с 11 сентября 2017 года.