В Марселе автомобиль врезался в автобусные остановки. Погиб человек

В Марселе один человек погиб после того, как автомобиль врезался в две автобусные остановки в разных кварталах города. Об этом сообщили полицейские источники агентству Франс-пресс, добавив, что подозреваемый водитель арестован.

Как сообщает телеканал Бэ-Эф-Эм, погибла женщина 35 лет. Один человек госпитализирован.

В Марселе закрыт доступ к ряду районов, в частности, к кварталу старого порта, где погибла женщина. Закрыт один из основных автомобильных туннелей Марселя.

По данным телеканала, задержанный уже совершал уголовные преступления. Известно, что он страдает от психических расстройств. Автомобиль, в котором он совершил наезд, числится в угоне.

Полицейские источники пока не указывают рассматривается ли инцидент как террористический акт или как несчастный случай.