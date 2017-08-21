Македония: Сербия отозвала своих дипломатов из Скопье

Весь персонал посольства Сербии в столице Македонии Скопье был отозван для срочных консультаций в Белград, сообщили македонские СМИ и официальные лица. Министерство иностранных дел Македонии сообщило 20 августа, что оно получило ноту от посольства Сербии, уведомляющую македонские власти о том, что сотрудников дипломатического представительства попросили выехать в столицу Сербии для консультаций.

Сербские официальные лица никак не комментируют ситуацию.

МИД Македонии заявляет, что о причинах принятого решения ему неизвестно и что сейчас Скопье устанавливает связь с министерством иностранных дел Сербии. «В соответствии с установленными положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях учреждения Республики Македония принимают меры для защиты безопасности и целостности посольства Сербии в Скопье», – говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, как ожидается, даст официальный комментарий по этой ситуации 21 августа, сообщила сербская вещательная компания RTS.