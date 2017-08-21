В Таджикистане борцы с коррупцией просят содействия гражданского общества

Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана просит гражданских активистов предоставить свою оценку деятельности 10 министерств и ведомств.

Агентство планирует в ближайшее время проверить деятельность «десятки», чтобы проанализировать коррупционные риски, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

Среди них – министерства финансов, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, экономического развития, труда и социальной занятости населения, комитеты по инвестициям и управлению имуществом, по делам женщин, по делам молодежи, телевидения и радиовещания.

Антикоррупционное агентство на своем официальном веб-сайте опубликовало номер телефона и электронный адрес, по которым граждане могут сообщить о работе этих министерств и комитетов, своевременном рассмотрении их обращений, прозрачности их деятельности, а также деятельности их официального веб-сайта.

Анализ коррупционных рисков – новое направление деятельности Агентства по борьбе с коррупцией, которое было одобрено правительством страны в конце 2016 года, после того, как президент страны Эмомали Рахмон сказал на итоговом заседании правительства, что Агентство должно усилить профилактическую работу.

В индексе восприятия коррупции, который опубликован исследовательской организацией Transparency International в июне этого года, Таджикистан занимает 152-ое место среди 175 стран. Эксперты отмечают, что коррупция широко распространена на всех уровнях в таджикском обществе.