В Пакистане исповедующего христианство юношу обвиняют в богохульстве

Полиция Пакистана сообщила об аресте исповедующего христианство юноши, обвиняемого в богохульстве. Представитель полиции провинции Пенджаб Первез Икбал сообщил 20 августа, что 18-летний Асиф Масих обвиняется в сожжении страниц из Корана. Инцидент, как утверждается, произошел 12 августа недалеко от города Вазирабад.

Согласно законодательству Пакистана, обвиняемые в оскорблении бога, ислама или религиозных деятелей могут быть приговорены к смертной казни. По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, в 2016 году в Пакистане было арестовано 10 мусульман и пять немусульман по обвинениям в богохульстве. Правозащитная организация отмечает, что законом в Пакистане часто злоупотребляют, в том числе из чувства личной мести.

В июне суд в Пенджабе приговорил к смертной казни 30-летнего мужчину, исповедующего шиитское направление ислама, за «кощунственную» публикацию в социальной сети Facebook. В апреле студент университета города Мардан (на севере страны) был убит толпой после того, как его обвинили в написании поста «с кощунственным содержанием» в социальной сети. Полиция сообщила, что расследование пришло к выводу, что обвинение было ошибочным.