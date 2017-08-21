Пассажиры «Узбекистон хаво йуллари» застряли в аэропорту Стамбула

Пассажиры НАК «Узбекистон хаво йуллари» четыре дня не могли вылететь из Стамбула в Ташкент. Представитель «Узбекистон хаво йуллари» сообщил «Озодлику», что некоторые пассажиры не смогли вовремя вылететь в Узбекистан из Международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле из-за отсутствия свободных мест в самолетах авиакомпании. По его словам, пассажиры, имеющие при себе авиабилеты с точной датой вылета, будут обеспечены гостиничными номерами, а пассажирам с билетами на самолет с открытой датой – придется ждать свободного рейса на территории аэропорта.

Собеседница из Коканда по имени Каромат рассказала 19 августа репортеру «Озодлика», что, несмотря на наличие у нее и десятков ее соотечественников авиабилетов на рейс Стамбул-Ташкент, их не пустили в самолет НАК «Узбекистон хаво йуллари».

– Они заявили нам, что нет свободных мест. Мы уже четыре дня ждем вылета в Ташкент. Там меня ждет больной ребенок. Но позже мы узнали, что сотрудники «Узбекистон хаво йуллари» продали наши места другим пассажирам, – говорит собеседница из Коканда Каромат, застрявшая в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Предприниматель из Узбекистана, который оказался в схожей с Каромат ситуации, говорит «Озодлику», что в последнее время многие пассажиры НАК «Узбекистон хаво йуллари» не могут вовремя вылететь из Стамбула в Ташкент.

– Я – предприниматель. Поэтому постоянно летаю этим рейсом. Такая ситуация наблюдается уже не первый день. Причина этой проблемы одна – сверхлимитная продажа авиабилетов. В результате, десятки пассажиров не могут вовремя вылететь из Турции в Узбекистан, –​ говорит нашему репортеру узбекский предприниматель. ​

В ходе освещения данной темы «Озодлик» связался по телефону с представительством НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Стамбуле.

Сотрудник стамбульского представительства узбекской авиакомпании подтвердил информацию о том, что из-за недостатка свободных мест в самолетах «Узбекистон хаво йуллари» многим пассажирам приходится застрять в турецком аэропорту.

–​ У нас очень много пассажиров, мест на всех не хватает. До 10 октября все места уже забронированы, –​ сказал «Озодлику» сотрудник представительства НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Стамбуле.

По его словам, пассажиры, имеющие при себе авиабилеты с точной датой вылета, но не сумевшие вовремя попасть на рейс, будут обеспечены гостиничными номерами.

– Если у пассажира имеется авиабилет с открытой датой и он не смог в какой-то день вылететь в Ташкент, то авиакомпания не обязана обеспечивать его гостиничным номером. Иногда у нас бывают случаи, когда некоторые пассажиры не приходят на рейс, тогда вместо них мы отправляем в Узбекистан тех, кто ожидает своего вылета в стамбульском аэропорту, – пояснил нашему радио сотрудник представительства НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Стамбуле.

Он говорит, что в некоторых случаях пассажиры по своей вине остаются в аэропорту имени Ататюрка по несколько дней.

– Некоторые пассажиры с авиабилетами с открытой датой, не зарегистрированные в режиме ожидания, приходят в аэропорт и требуют, чтобы им позволили вылететь в этот же день. Поэтому мы просим таких пассажиров позвонить как минимум за неделю в наш офис и подтвердить точную дату своего вылета, а потом уже приезжать в аэропорт, – сказал представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Стамбуле.

Стоит отметить, что в настоящее время НАК «Узбекистон хаво йуллари» выполняет 15 рейсов в неделю по направлению Ташкент-Стамбул-Ташкент.

По словам источников «Озодлика» внутри Узбекистана, в летнее время многие узбекистанцы сталкиваются с большими проблемами при приобретении авиабилетов по направлению Ташкент-Стамбул.