Билеты на авиарейсы в Узбекистан обойдутся туристам со скидкой до 40 процентов. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на коммерческого директора НАК «Узбекистон хаво йуллари» Дилшода Юлдашева.

«Сейчас на развитие туризма направлено большое внимание. Чтобы развить эту сферу, мы сделали очень большие скидки для туристов, приезжающих в Узбекистан, – до 40 процентов», – сообщил Юлдашев.

Размер скидки будет зависеть от направления.

Скидки будут действовать на любые маршруты из Европы и Азии как для путешественников, которые отправляются в Узбекистан самостоятельно, так и для организованных туристических групп.