В Дамаске жертвами ракетного обстрела стали несколько человек

В Дамаске при падении ракеты вблизи павильона на международной торговой ярмарке погибли несколько человек. Организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со штаб-квартирой в Британии сообщила 20 августа о гибели шести человек и ранении еще десяти.

Официальные сирийские СМИ подтвердили факт взрыва, но не стали называть число погибших и приводить подробности о нанесенном ущербе.

Международная ярмарка в Дамаске, до войны проводившаяся ежегодно, ныне открыта впервые с 2011 года, когда началась вооруженная борьба оппозиции с режимом Башара Асада. Ожидалось, что на ярмарку приедут представители более 40 государств. Правительство Асада приветствовало ярмарку как признак «стабилизации» обстановки в стране.