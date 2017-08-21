В Дамаске жертвами ракетного обстрела стали несколько человек
В Дамаске при падении ракеты вблизи павильона на международной торговой ярмарке погибли несколько человек. Организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со штаб-квартирой в Британии сообщила 20 августа о гибели шести человек и ранении еще десяти.
Официальные сирийские СМИ подтвердили факт взрыва, но не стали называть число погибших и приводить подробности о нанесенном ущербе.
Международная ярмарка в Дамаске, до войны проводившаяся ежегодно, ныне открыта впервые с 2011 года, когда началась вооруженная борьба оппозиции с режимом Башара Асада. Ожидалось, что на ярмарку приедут представители более 40 государств. Правительство Асада приветствовало ярмарку как признак «стабилизации» обстановки в стране.
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