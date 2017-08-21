Верховный суд Узбекистана обвинил ряд СМИ в искажении информации «о штурме» своего здания

15 августа ряд СМИ, в частности Радио Озодлик», сообщили о том, что в Ташкенте сотни записавшихся на прием к председателю Верховного суда Узбекистана граждан, разгневанные долгим ожиданием у здания суда, снесли закрытые ворота и «штурмом» ворвались во двор суда. Однако 19 августа пресс-служба Верховного суда опровергла эту информацию, обвинив СМИ в «искажении реального положения вещей».

Вот как описан случай, произошедший 15 августа возле здания Верховного суда Узбекистана, в сообщении, которое было опубликовано на сайте ВС 19 августа:

«Во время приема несколько граждан, ожидавших у ворот здания Верховного суда, отвлекая внимание постового милиционера и сотрудников суда, самовольно открыли защелку ворот и вошли в здание суда с целью попасть на прием без очереди.

Они, войдя в фойе здания, получили разъяснения о порядке приема, часть из них, с их же согласия были приняты заместителем председателя и судьями Верховного суда, остальные были приняты председателем».

16 августа в разговоре с репортером «Озодлика» собеседник из Ташкента Шавкат Юнусов – один из граждан, который был в толпе разгневанных посетителей, рассказывал, что 15 августа около 400 людей, в экстремальную жару уставшие долгим ожиданием, снесли закрытые наглухо ворота и «штурмом» ворвались во двор Верховного суда:

– В толпе поднялся сильный крик. Видели бы вы, как люди стремились попасть в здание Верховного суда. Это действительно был настоящий штурм, – говорил наш собеседник.

По словам Юнусова, сотрудники Верховного суда сами спровоцировали людей на такой поступок, вынуждая их ожидать приема в течение нескольких часов.

Напомним, что о событии, которое произошло у здания Верховного суда Узбекистана, написало также информационное агентство «Фергана».

«Уже становится нормой, когда стоящие в многочасовых очередях граждане теряют сознание прямо на улице. Кстати, в этот день тоже пришлось вызывать «скорую помощь» – женщине стало плохо из-за подскочившего давления. Буквально на днях там же «откачивали» сразу троих. У людей не выдерживают нервы. Инцидент с воротами Верховного суда показал, на что способны люди, чья чаша терпения переполнилась», – рассказывала корреспонденту информагентства 80-летняя жительница Чирчика Любовь Чуракова. Как приводит «Фергана», пожилая женщина в поисках справедливости почти десять лет обивает пороги высоких кабинетов.

По словам очевидцев, единственной целью граждан, ворвавшихся во двор Верховного суда Узбекистана, было быстрее попасть на прием чиновников. Никто из разгневанных посетителей не нанес никакого вреда ни зданию ВС, ни предметам внутри него, говорили они. По словам некоторых очевидцев, разгневанная толпа снесла закрытые наглухо ворота, сломав защелку ворот. Однако другие очевидцы сказали, что защелка ворот открылась сама.

Чуть ранее AsiaTerra написала о том, что несмотря на летний зной в огромной очереди возле здания Верховного суда с раннего утра толпятся несколько сотен человек. Не выдержав многочасового пребывания на 40-градусной жаре, люди теряют сознание в очереди у здания ВС, писало интернет-издание.

Однако в сообщении, опубликованном 19 августа на сайте Верховного суда Узбекистана, говорится, что «ряд изданий исказили реальное положение вещей»:

«16-17 августа 2017 года на некоторых интернет-сайтах прошла информация о так называемом «штурме» здания Верховного суда, якобы имевшем место 15 августа текущего года во время личного приема граждан председателем Верховного суда К. Камиловым.

Исказив реальное положение вещей, авторы ряда изданий оповестили читателей о «сильных криках разгневанных граждан», «снесении закрытых наглухо ворот», «сломанном замке», «300-400 человек» и т. д. К сожалению, не перепроверив подаваемую в Интернет информацию, эти веб-сайты поспешили с выводами и определениями, тем самым преувеличив фактические обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении ВС Узбекистана.

Согласно официальному сообщению ВС, 15 августа этого года с 9.30 по 21.00 ч. председателем Верховного суда К. Камиловым было принято более 100 человек по гражданским, уголовным, административным и экономическим делам. Кроме того, в этот же день были приняты заявления и жалобы у 27 человек, а также с устными обращениями по различным вопросам приняты 72 человека.

Как утверждается в сообщении ВС, прием граждан председателем и заместителями председателя проводится ежедневно.