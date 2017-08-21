Казахстан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества

План военного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном подписан 19 августа в Ташкенте на уровне министров обороны. Местные СМИ утверждают, что такой документ между соседними странами заключен впервые.

Как сообщают агентства «Интерфакс» и ИТАР-ТАСС , план включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной, боевой подготовки войск и в области военного образования.

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в прошлом году, межгосударственное сотрудничество между двумя крупными странами в Центральной Азии активизировалось. В частности Астана и Ташкент подписали ряд двусторонних соглашений, направленных на расширение пограничных пунктов пропуска, а также согласование плана по демаркации границы.