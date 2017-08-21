В Брюсселе полиция изолировала квартал, где подрались беженцы

Бельгийские власти в последние годы неоднократно применяли чрезвычайные меры – в связи с терактами или угрозой терактов

Бельгийская полиция в воскресенье, 20 августа, оцепила один из центральных кварталов Брюсселя, в котором произошла драки с участием беженцев. Так называемый «охраняемый периметр безопасности» установлен в районе, прилегающем к зданию Брюссельской фондовой биржи.

По словам заместителя федерального прокурора Бельгии, в драке участвовали «сирийские беженцы в возрасте от 18 до 24 лет». Инцидент произошел рано утром. В качестве оружия участники стычки применяли разбитые бутылки. Ранены три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с черепной травмой, а другой получил тяжелую травму руки. Арестованы три человека, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В середине июня военный патруль смог предотвратить теракт на центральном вокзале Брюсселя, застрелив смертника, сообщила «Немецкая волна». Вслед за этим инцидентом в городе был повышен уровень террористической угрозы.

Бельгийские власти в последние годы неоднократно применяли чрезвычайные меры – в связи с терактами, угрозой терактов или беспорядками, в которых участвовали эстремисты.