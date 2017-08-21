Полиция Испании продолжает розыск подозреваемого террориста

В Испании полиция продолжает розыск выходца из Марокко, подозреваемого в причастности к террористическим нападениям в Барселоне и Камбрильсе 17 августа. В воскресенье следователи заявили, что обнаружили в Альканаре 120 газовых баллонов – в доме, где предположительно готовились нападения. Полиция Каталонии считает, что именно в этом доме в последние месяцы велась подготовка к терактам.

Пятеро подозреваемых террористов были убиты полицейскими в Камбрильсе. Ранее жертвой террористов на автомобиле стала женщина, еще шесть человек получили ранения. Полиция арестовала четверых подозреваемых.

Двое подозреваемых террористов, как считает полиция, погибли при взрыве в доме в Альканаре.

Ответственность за теракты в Испании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».