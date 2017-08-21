Австралия: обнародован план предотвращения терактов

Австралия обнародовала план предотвращения террористических нападений с использованием транспортных средств в переполненных людьми общественных местах. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил об этом через три дня после терактов в Барселоне, в результате которых погибли 14 человек. По словам Тернбулла, «как мы видели на примере трагических событий в Париже, Лондоне, Берлине и Барселоне, террористы продолжают совершать нападения на места массового скопления людей».

Этот план предоставляет местным органам власти и предприятиям инструкцию по мерам, которые могут помочь снизить опасность терактов, включая установку бетонных блоков и других барьеров, таких как памятники и деревья, которые могут замедлить проезд опасного транспортного средства. Наилучшие заграждения находятся на стадии проектирования, сказал Тернбулл журналистам в Сиднее.

«Вы не можете обезопасить каждый объект на 100 процентов – есть вещи, которые можно сделать только с существующими объектами, – но самое главное, когда вы делаете новые разработки, новые планы строительства, чтобы меры безопасности были заранее введены в действие», – уточнил премьер-министр.

Первоначально эта стратегия была предложена после того, как в июле 2016 года мужчина на грузовике врезался в толпу людей в южном французском городе Ницца, в результате чего погибло 86 человек.