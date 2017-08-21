Американские пограничники нашли мигрантов в грузовике-холодильнике

Служба таможенного и пограничного контроля США обнаружила в минувшую субботу 60 мигрантов в грузовике-рефрижераторе, остановленном для досмотра на американо-мексиканской границе. Как сообщил телеканал «Фокс ньюс», нелегалы хотели незаконно проникнуть на территорию Соединенных Штатов.

Пограничники решили проверить грузовик повторно после того, как на него прореагировала служебная собака, обнюхавшая фургон. Люди лежали на поддонах с брокколи. Температура в фургоне была 9 градусов по Цельсию.



В рефрижераторе находились 22 гватемальца, 17 мексиканцев, 13 сальвадорцев и восемь граждан Гондураса. Они отказались от медицинской помощи. Гражданин Гватемалы, который управлял грузовиком, задержан по подозрению в незаконной перевозке людей.