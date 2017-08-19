В аэропорту Самарканда задержан паломник, пытавшийся вывести в Мекку опий и валюту

Сотрудники таможни аэропорта Самарканда задержали гражданина Узбекистана, отправлявшегося на паломничество в Мекку, за попытку нелегально вывезти около 6 тысяч долларов и 72 грамма опия, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

При проверке сотрудниками таможенного комитета, у Шамши Ахророва было обнаружено 72 грамма опия и 5722 доллара США, а также валюта других государств, отмечают в комитете. Мужчина пытался провести наркотики в полиэтиленовых упаковках, которые находились в лепешках.

Согласно законам, действующим на территории Саудовской Аравии, за контрабанду, торговлю, хранение и употребление наркотиков в этой стране предусмотрено наказание в виде смертной казни.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.