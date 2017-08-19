Комиссия по госязыку Кыргызстана прокоммментировала прохождение теста Текебаевым

Кыргызский оппозиционный политик, депутат парламента Омурбек Текебаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы по обвинению в коррупции, сдал тест по кыргызскому языку для регистрации кандидатом в президенты страны по заявлению его полномочного представителя, заявил «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

По его словам, график сдачи теста был составлен согласно поданным заявлениям в ЦИК от претендентов на пост президента. Текебаев сдал документы вторым и должен был пройти тестирование 26 июля. Но за день до этого полномочный представитель депутата обратился в комиссию с письмом, где просил отложить тест на неопределенное время, отмечает Ишекеев.

«Позже, 11 августа, он обратился к Нацкомиссии и ГКНБ с просьбой рассмотреть возможность сдачи теста Текебаевым в СИЗО. Комиссия вправе определять место проведения тестирования. Мы согласовали с ГКНБ отдельные моменты, такие как использование компьютера, обеспечение интернетом и другие вопросы. После этого было решено провести бланочное тестирование Текебаева на знание государственного языка», – говорит Назаркул Ишекеев.

17 августа Нацкомиссия по госязыку на своем сайте сообщила, что лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сдал экзамен по государственному языку и набрал 93,75 баллов.

10 августа Центризбирком отказался создавать условия Текебаеву для прохождения теста. Члены комиссии тогда сказали, что вопрос перемещения подсудимых находится в ведении суда.

Ранее Первомайский районный суд, который рассматривал уголовное дело в отношении оппозиционного политика, отказался отпускать его на экзамен.​

Тестирование на знание государственного языка должен пройти каждый из подавших заявку на участие в выборах президента Кыргызстана. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года.

16 августа Первомайский райсуда города Бишкека приговорил депутата Омурбека Текебаева и его соратника Дуйшенкула Чотонова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сами политики и их сторонники считают приговор политически мотивированным.