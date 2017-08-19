Арнольд Шварценнегер и видные республиканцы осуждают Трампа

Звезда Голливуда, бывший губернатор Калифорнии и однопартиец Дональда Трампа, Арнольд Шварценнегер осуждает президента за его заявления по поводу беспорядков, происшедших в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния.

По его словам, «заглушить громкий голос ненависти возможно лишь посредством еще более громкого голоса разума». В видео, размещенном на Facebook'е, Шварценнегер заявил: «Это касается и вас, господин президент. На вас, как на главе великого государства, лежит моральный долг без обиняков выступить против ненависти и расизма».

Трамп возложил вину за беспорядки как на неонацистов, так и на левых радикалов. Шварценнегер, со своей стороны, вставил в видеоролик слова, которые, по его убеждению, должен был сказать Трамп, но не сказал: «Как президент Соединенных Штатов и как республиканец я отмежевываюсь от белых расистов. В стране, разгромившей армии Гитлера, нет места нацистским флагам. Партия Линкольна не может быть солидарна с теми, кто несет боевые знамена нравственно прогнившей Конфедерации», то есть коллективного Юга, воевавшего с северными штатами в Гражданской войне.

Осудил хозяина Белого дома также видный деятель Республиканской партии, в прошлом претендент на пост президента Митт Ромни, которого Трамп одно время рассматривал как своего потенциального госсекретаря. «Хотел он того или нет, но его слова вызвали радость расистов, слезы у представителей меньшинств и горечь в сердце всей Америки», – написал Ромни на своей странице в Facebook'е. «Его апологеты силятся убедить нас в том, что мы не услышали того, что он хотел сказать. Но то, что мы услышали, является на сегодня реальностью, и с этим фактом он обязан считаться. Если президент не отреагирует сейчас на ситуацию исключительно искренне и мужественно, то есть риск, что ткань нашего общества начнет расползаться».