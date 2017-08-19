В Ташкенте будут судить сутенера, которой принуждал узбекских женщин к проституции в Стамбуле

В турецком городе Коджаэли (Kocaeli) задержана преступная группа, принуждавшая женщин из Узбекистана к занятию проституцией. Сообщается, что преступники заманивали узбекских женщин в другую страну, обещая им работу домработниц и сиделок. Как приводит турецкое информационное агентство «Доган» (DHA), в ходе рейда, проведенного 17 августа, сотрудникам полиции удалось освободить из сексуального рабства нескольких гражданок Узбекистана, которые были отправлены на родину.

В Турции задержана преступная группа, удерживавшая женщин из Узбекистана в сексуальном рабстве. По данным правоохранительных органов, в доме, где проживали преступники, обнаружено и изъято незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

В турецкой прессе часто публикуются статьи о женщинах и девушках из Узбекистана, которые принудительно или же по собственному желанию занимаются проституцией в этой стране.

​По словам репортера «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода) в Стамбуле Эльвиры Будайчиевой, за последние три года в Турции активировалась деятельность групп, нанимающих проституток из Узбекистана:

– Я живу в Стамбуле уже 12 лет. Вижу, что за последние три года здесь увеличилось количество женщин из Узбекистана, занимающихся проституцией. Два дня назад я с 12 до 3-х ночи снимала на видеокамеру ситуацию в махалле Лалели в стамбульском районе Аксарай, где живет большое количестве проституток из Узбекистана. Я стала свидетелем того, что и проститутки и те, кто их нанимает – узбеки. Узбечек продают узбеки, а кыргызок – кыргызы. Я тоже читала сообщение турецкого информагентства, в котором пять женщин из Узбекистана, задержанные в городе Коджаэли, говорили, что их принуждали к занятию проституцией. Но девушка по имени Ширин, с которой мне удалось пообщаться, призналась, что занимается проституцией в Стамбуле по собственному желанию, – говорит нашему репортеру Эльвира Будайчиева, автор репортажа о публичных домах в Стамбуле.

Но в Турции можно встретить граждан Узбекистана, которые оказалась в сексуальном рабстве не по доброй воле.

Репортер «Озодлика» пообщался с 37-летней жительницей Ташкента Севарой Гулямовой, которую в конце 2016 года на протяжении трех месяцев насильно удерживали в сексуальном рабстве в стамбульском районе Баджилар.

Как утверждает женщина, к занятию проституцией в Стамбуле ее принуждали братья из Бухары – 29-летний М.А. и его 34-летний брат М.Ш.

По словам Севары Гулямовой, спастись из секс-рабства ей помог один из клиентов. Прилетев в международный аэропорт Ташкента, женщина написала заявление в милицию на людей, которые удерживали ее в публичном доме в Стамбуле против ее воли .

По словам следователя Транспортной прокуратуры Узбекистана Шерзода Шодмонова, который вел это дело, уроженец Бухарской области М.А., который принуждал Севару Гулямову к занятию проституцией в Стамбуле, задержан, а его младший брат – объявлен в розыск:

– Следствие по делу уроженца Бухарской области М.А., 1983 года рождения, который занимался в Турции торговлей людьми, завершилось. Дело передано в суд. На основании показаний свидетелей и других доказательств ему выдвинуто обвинение по 135 статье («Торговля людьми») Уголовного кодекса Узбекистана. А его младший брат М.Ш., 1989 года рождения, объявлен в розыск, – сообщил «Озодлику» следователь Транспортной прокуратуры Узбекистана.

В беседе с репортером нашего радио Севара Гулямова рассказала о том, каким образом она попала в руки братьев-сутенеров:

– У меня обнаружили рак матки. Вместе с сестрой я поехала на лечение в Турцию. Там мы познакомились с этими братьями из Бухары. Они сказали нам: «Мы вам поможем. Зачем вам жить в гостинице, давайте поживете у нас». С нами была еще одна девушка по имени М. Сестра должна была вернуться в Ташкент, оставив меня в доме братьев из Бухары, она вернулась обратно в Узбекистан. В день ее отъезда эти братья начали избивать меня и продавать своим клиентам туркам, – рассказала нашему радио собеседница из Ташкента.

В конце беседы с «Озодликом» женщина выразила серьезные опасения в связи с тем, что братья-сутенеры из Бухары могут избежать суда, благодаря хорошим связям в органах госвласти.

Однако в разговоре с нашим репортером следователь Транспортной прокуратуры Шерзод Шодмонов заявил, что никакие высокопоставленные связи сутенеров не помогут им избежать наказания. В случае их поимки им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, сказал следователь.