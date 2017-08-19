В Таджикистане сносят дома рядом с военным аэродромом Айни (видео)
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Таджикские власти решили расширить территорию аэродрома Айни и для этого сносят 400 жилых домов рядом со стратегическим объектом. Людей выселяют «в никуда»: власти хотя и обещали выделить по пять соток земли и деньги на строительство нового жилья, до сих пор этого не сделали.
Аэродром Айни в Гиссарском районе Таджикистана недалеко от Душанбе – стратегический объект: помимо таджикских ВВС здесь также базируются авиасоединения российской армии.
Недавно власти Таджикистана решили расширить территорию аэродрома еще больше, до 250 га. А чтобы это сделать, в округе в ближайшие годы решено снести порядка 400 жилых домов и хозяйств. Двадцать два дома уже частично снесены, еще сорок восемь на очереди: их пустят под ковш экскаватора в ближайшие дни.
«Сказали: у вас 24 часа времени, – рассказывает о том, как проходил снос, Джумагул, жительница поселка Шарора. – Приехали тракторы. У одного водителя совесть была: он уехал. Второй сказал: «Мне все равно. Сейчас снесу дом. Возьмите вещи, берите, иначе так снесу».
Власти обещали людям, взамен снесенных домов, выделить по пять соток земли и выплатить какие-то деньги на строительство нового жилья. Но пока это только обещания. Дома уже сносят, но от властей люди получили пока только голые участки, без новых домов или денег. Из-за этого им пока приходится жить на развалинах собственных домов.
При этом уже снесенные дома власти оценили в полмиллиона долларов, что означает, что каждый за отдельный дом его хозяева получат лишь 200-300 тысяч сомони ($22-34 тыс.)
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