В связи с терактами в Каталонии задержаны 3 марокканца и испанец

Полиция Каталонии сообщила, что по подозрению в причастности к террористическим нападениям в Барселоне и Камбрильсе задержаны 3 марокканца и один испанец.

По словам начальника каталонской полиции Луиса Траперо, не исключено, что среди пятерых убитых в Камбрильсе виновников теракта был и водитель минивэна, наехавшего перед этим на толпу в центре Барселоны.

Жертвами нападений стали 14 человек: 13 – в Барселоне и один – в Камбрильсе. 61 из 120 пострадавших в Барселоне остаются в больницах. 17 раненых – в критическом состоянии.

Следствие полагает, что теракты готовились заранее большой экстремистской организацией.

Ответственность за нападения в Каталонии взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена во многих странах мира).

В Испании объявлен трехдневный траур.

В Барселоне состоялся траурный митинг с участием короля Филиппа VI и премьер-министра Мариано Рахоя. Собравшиеся скандировали: «Нам не страшно!»

Около площади Каталонии, где проходил митинг, произошли стычки между правыми ультранационалистами и антифашистами.