Узбекистан отменит «выездные визы» в 2019 году. Что это значит и почему это важно

Скоро единственной страной в мире, где граждане не могут покидать страну без разрешения властей, останется Северная Корея. Власти Узбекистана назвали точную дату отмены так называемых «выездных виз» для узбекистанцев – 1 января 2019 года.

Вместо разрешительных наклеек, которые клеятся в паспорт и действуют два года, гражданам будут выдавать биометрические загранпаспорта. Срок их действия пока неизвестен.

Информация о возможной отмене «выездных виз» в Узбекистане появилась еще в январе 2017 года. Инициатором выступил новый президент страны Шавкат Мирзияев. Но сроки тогда не назывались.

Как сейчас?

«Выездная виза» ставится в гражданский паспорт граждан Узбекистана, который сегодня является одновременно и загранпаспортом. Она может быть двух видов. Это либо специальная наклейка, которая действует всего два года для выезда в страны дальнего зарубежья. Либо «круглая печать» МВД на странице прописки в том же паспорте − для выезда в страны ближнего зарубежья, в том числе и в Россию.

Стоит выездная виза около 30 долларов.

Если не считать длинных очередей и связанных с ними бюрократии и коррупции, обычно получение наклейки с выездной визой не сопряжено с проблемами. Но это не касается граждан, которых власти страны поместили в «черные списки» за то, что они открыто критикуют действия узбекских властей. Им получить выездную визу практически невозможно, а значит и нельзя выехать из страны.

Многие узбекские оппозиционеры, правозащитники и диссиденты, которым пришлось покинуть родину из-за преследований со стороны спецслужб, выехали из страны «незаконным», с точки зрения властей, образом. Этот дает МВД законные основания привлечь их к ответственности за нарушение закона.

Что изменится?

Теперь узбекистанцы вместо разрешительных наклеек будут получать биометрические загранпаспорта для выезда за рубеж. Действующие биометрические паспорта образца 2011 года, куда клеились наклейки, будут действительны до 2021 года.

Мнения узбекистанцев в социальных сетях и форумах относительно отмены разрешения на выезд и внедрения нового загранпаспорта разнятся. Многие рады грядущим переменам. Но есть и скептики.

«А может получить загранпаспорт будет намного сложнее чем «выездную визу», – прогнозирует пользователь Twitter'а из Коканда Кахраман Асланов.

Для тех, кто находится в так называемом «черном списке», возможно, ничего не изменится. Президент Шавкат Мирзияев предлагает передать полномочия запрещать выезд граждан за границу от МВД судам. Запрет будет осуществляться «​на конкретных, определенных законодательством, основаниях»​, говорится в проекте указа президента о стратегическом развитии Узбекистана 2021 года.

Теоретически это означает, что даже если человек внесен в «черный список», он может попробовать оспорить запрет на выезд из страны в суде и, при должной аргументации и везении, выиграть дело.

На деле зависимость судебной системы Узбекистана от других ветвей власти дают мало надежды фигурантам «черного списка».

Зачем это делается?

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, на его место пришел Шавкат Мирзияев, который стремится показать себя реформатором и защитником интересов бизнеса и населения.

Политологи отмечали, что это во многом делается для улучшения инвестиционного климата в стране и привлечения в страну инвесторов, – как иностранных, так и выходцев из Узбекистана, которые при Каримове предпочитали вести дела за границей.

Отмена выездной визы могла бы стать важным имиджевым шагом для Мирзияева. Ранее в интернете были опубликованы несколько петиций в адрес президента с призывом отказаться от этой практики.

«...выездная виза не соответствует современным международным нормам. Она противоречит принципу свободы путешествий, перемещений, передвижений и переездов. Наконец, процесс выдачи выездной визы – ещё одна коррупционная ниша серьезных масштабов», – пишут авторы одной из петиций.​

Международное сообщество также неоднократно выступало с критикой системы выездных виз, заявляя, что выдача таких виз может легко стать (и становилась) орудием в борьбе с оппозицией в стране.

Одной из последних стран, где выездные визы недавно были упразднены, стала Куба. Страна отказалась от этой практики в январе 2013 года. Узбекистан – единственная из стран бывшего Советского Союза, которая пока сохранила выдачу разрешения на выезд своим гражданам.