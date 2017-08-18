Токтогульское водохранилище заполнилось до максимальной отметки

Объем воды на Токтогульском водохранилище на сегодняшний день составил 19,5 млрд кубометров, достигнув максимальной отметки. В последний раз водохранилище заполнялось полностью до проектной отметки в осенне-зимний период 2010-2011 года.

Как сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) в ОАО «Электрические станции», заполнение объясняется большим притоком воды в летний период. Но в связи с похолоданием приток пошел на спад, дальнейшего повышения объема воды не ожидается.

«Хотелось бы отметить, что здесь нет никакого критического момента. Это нормальная штатная ситуация. Одновременно с притоком воды в водохранилище идет и расход. Водохранилище и ГЭС спроектированы под такой режим работы», – пояснила пресс-секретарь предприятия Тагжана Айдаралиева.

Токтогульская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1975 году, по мощности она занимает второе место в Центральной Азии. ГЭС способна вырабатывать 1200 мегаватт электроэнергии.

В мае 2017 года правительство приступило к реконструкции и модернизации ГЭС. Проект полной реабилитации Токтогульской ГЭС состоит из трех фаз. В результате ожидается прирост мощности Токтогульской ГЭС на 240 МВт с продлением общего срока эксплуатации еще на 35-40 лет.