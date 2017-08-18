Теракты в Каталонии: задержан третий подозреваемый

Полиция Каталонии задержала третьего подозреваемого в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Имя задержанного пока не раскрывается. Операция по задержанию прошла в городе Риполь.

17 августа в Барселоне жертвами нападения, совершенного на грузовом автомобиле, стали 13 человек. Среди погибших есть дети. Более ста человек получили ранения. По предварительным данным, пострадали граждане 18 стран.

Сразу после теракта задержали двоих подозреваемых. Водитель автомобиля, наехавший на людей на бульваре Рамбла, скрылся. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная во многих странах экстремистская группировка «Исламское государство».

Еще одна атака была осуществлена группой злоумышленников в ночь на 18 августа в порту каталонского Камбрильса. Злоумышленники наехали на пешеходов, потом устроили перестрелку с полицией. Четверо нападавших были убиты на месте. Один получил ранения и был задержан, однако позднее умер от полученных травм. Пострадали семь человек, в том числе один полицейский.

В полиции Каталонии полагают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе связаны со взрывом в жилом доме каталонского Альканара. Инцидент произошел в ночь на 16 августа. В результате взрыва погиб один человек, более десяти пострадали. Предположительно, жители дома изготавливали взрывчатку.

Полиция считает причастными к терактам в Испании от шести до восьми человек.