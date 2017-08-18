В Узбекистане приготовят самую большую в мире порцию плова

Узбекистан планирует установить мировой рекорд по приготовлению самого большого плова и внести его в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Sputnik Узбекистан.

Официальная попытка установить мировой рекорд пройдет 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры «Узбегим». При этом накануне организаторы мероприятия провели в городе Алмалык Ташкентской области своеобразный тестовый прогон.

Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в 8 тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 килограммов, глубина – 1 метр. Очаг, на котором разместили казан, весил почти 3 тонны. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, превысил 6 тонн.

Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины – 826 килограммов, баранины – 825,5 килограмма, жира баранины (курдюк) – 195 килограммов и, самое главное, 1650 килограммов риса. В громадный казан положили 2,4 килограмма моркови, 185 килограммов лука, 350 литров растительного масла, 480 килограммов соли. Все это заправили 4,5 килограмма тмина, 165 килограммами барбариса, 90 килограммами гороха, тремя килограммами черного перца.

Чтобы приготовить этот плов, собрались более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 метров. Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22 тысячам жителей Алмалыка.

В общей сложности над организацией, приготовлением и раздачей плова день и ночь работали 150 человек разных профессий.