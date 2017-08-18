ФСБ России ведет масштабную вербовку мигрантов
Таджикские мигранты сообщают, что участились случаи, когда сотрудники ФСБ требуют от них доносить на своих «подозрительных» земляков. Попытки вербовки усилились после ареста 14 августа группы подозреваемых в совершении теракта в Московском регионе.
По словам представителей объединений трудовых мигрантов и отдельных сезонных рабочих в Москве вербовка мигрантов российскими спецслужбами в основном происходит в многофункциональном миграционном центре «Сахарово», на стройках и в общежитиях. Но последнее время такие попытки осуществляются и прямо на улицах Москвы.
Ширинджона Каландарова остановили двое в штатском у входа в метро. Представившись сотрудниками ФСБ России, они проверили его документы и после изучения содержания его мобильного телефона, попросили «сообщить о всех подозрительных земляках-мигрантах. Будешь доносить и деньги получишь, сказали они. Когда я отказался, они перешли к угрозам и дали мне неделю на размышление над их предложением», – говорит Ширинджон.
Каримджон Ёров, глава организации «Этмос» в Москве, говорит, что сотрудники ФСБ часто угрожают депортацией мигрантам, которые не соглашаются «стучать» на своих. «Только за последние дни 8 мигрантов из Таджикистана рассказали мне о шантаже со стороны фээсбешников», – говорит Ёров.
По словам Сергея Гончарова, президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и члена консультативного совета ФСБ РФ, «ничего плохого в этом нет, так как спецслужбы вербуют мигрантов для того, что предотвратить возможные теракты».
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