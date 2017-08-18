Нобелевский лауреат Малала поступила в Оксфорд

Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай получила возможность обучаться в Оксфордском университете. Об этом стало известно 17 августа, когда британские учащиеся получили результаты экзаменов A-level, сданных по окончании средней школы. Живущая в Бирмингеме Юсуфзай поздравила в Twitter’e учащихся с получением результатов. «Я так взволнована, отправляюсь в Оксфорд! Браво всем студентам A-Level – это был очень трудный год. Удачи в будущем!» – написала она.

20-летняя Малала поступила на курс «философия, политика и экономика». Этот курс окончили в Оксфорде, одном из ведущих университетов мира, многие знаменитости, в том числе Беназир Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана.

Юсуфзай, пакистанский активист в сфере образования , пережила в 2012 году покушение боевиков «Талибана». В 2014 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира вместе с правозащитницей из Индии Кайлаш Сатъяртхи. В апреле этого года Малала стала самым молодым послом мира ООН.