Мэр Сиэтла призвал демонтировать находящийся в городе памятник Ленину

Мэр Сиэтла Эд Мюррей призвал демонтировать памятник советскому вождю Владимиру Ленину, находящийся на одной из улиц этого американского города. Он также высказался за ликвидацию мемориалов участникам гражданской войны в США. Об этом сообщает Seattle Times.

По его словам, в последние дни жители Сиэтла выражали озабоченность и разочарование в связи с тем, что в городе существуют символы ненависти, расизма и насилия. Нужно убрать все эти символы, как мемориалы конфедератов, так и статуи «идеализирующие основателя авторитарного советского режима», считает мэр Сиэтла.

Памятник Ленину в Сиэтле находится на частной территории, и без согласия владельцев власти города его снести не могут. Статуя была установлена в 1995 году родственниками Льюиса Карпентера, который купил её в Словакии. Сейчас монумент выставлен на продажу.

12 августа в городе Шарлотсвилле в штате Вирджиния произошли столкновения между белыми ультранационалистами, протестовавшими против переноса памятника генералу Конфедерации Роберту Ли, и их противниками. В результате столкновений погибли три человека.

Почему генерал Ли так важен для Юга и ультраправых в США:

Президент США Дональд Трамп выступил против ликвидации памятников в американских городах. В своем твиттере он написал, что историю нельзя изменить, а нужно изучать.

Накануне директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что на территории страны, которую контролируют украинские власти, больше не осталось памятников Ленину. Большинство из них были демонтированы в рамках так называемого закона о декоммунизации.