Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили предстоящий визит Атамбаева в Ташкент

18 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в Бишкеке, встретился со своим кыргызским коллегой Эрланом Абдылдаевым, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках встреч и переговоров на высшем уровне в декабре 2016 года в Самарканде и в июне 2017 года Астане.

Министры высоко оценили плодотворные итоги состоявшихся в этот день в Бишкеке заседаний узбекско-кыргызских Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбеков.

Стороны договорились активно развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, которое сегодня обретает новую динамику, углублять взаимодействие в сферах транспорта, сельского и водного хозяйства, энергетики, культуры, здравоохранения, образования и науки, туризма.

Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Кыргызстана обменялись мнениями по дате и повестке дня предстоящего визита на высшем уровне.

Абдулазиз Камилов официально пригласил Эрлана Абдылдаева принять участие в работе Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, которую Узбекистан планирует провести под эгидой ООН в ноябре этого года в Самарканде.

О том, что идет подготовка к визиту президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан, стало известно в марте этого года. Последний раз он посещал Узбекистан 24 декабря 2016 года и провел встречу с президентом Шавкатом Мирзияевым в Самарканде.