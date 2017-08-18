Экс-топ-менеджер БТА Жаримбетов заявил, что передавал деньги Мамаю

В Алматы продолжается суд над журналистом Жанболатом Мамаем, известным своей критикой в адрес властей, по обвинению в предполагаемом отмывании денег, которое он и его сторонники называют сфабрикованным.

В суде по делу главного редактора газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая по делу «об отмывании денег» в качестве свидетеля в допрашивается бывший заместитель председателя правления Жаксылык Жаримбетов, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

Выступая в суде, бизнесмен Жаримбетов заявил, что передавал денежные средства Мамаю. По его показаниям в суде, с Мамаем его «через Skype» познакомил в 2011 году Аблязов. Жаримбетов сказал, что помогал Мамаю, так как считал, что «стране нужна независимая пресса».

В июне по итогам суда в Алматы Жаримбетов был приговорен к условному сроку по делу бывшего главы БТА Банка оппозиционного политика Мухтара Аблязова. В январе Жаримбетов был экстрадирован в Казахстан из Турции.

По версии следствия, Мамай причастен к отмыванию денег, якобы украденных казахстанским олигархом Мухтаром Аблязовым, проживающим ныне за рубежом. Мамай отрицает какую-либо связь с Аблязовым и называет обвинения политически мотивированными.