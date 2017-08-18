Иран отклонил апелляцию обвиненного в шпионаже студента из США

Власти Ирана отклонили апелляцию исследователя Принстонского университета, который был обвинен в шпионаже в пользу Соединенных Штатов и приговорен к 10 годам тюрьмы, сообщил университет в четверг, 17 августа. Сиюэ Ван, гражданин США, докторант, специализирующийся на истории Евразии, в прошлом году в Иране проводил исследование для своей диссертации, был задержан властями Ирана и обвинен в «шпионаже под видом исследования». Его семья и университет категорически отрицают предъявленные ему обвинения.

«Он не связан ни с одним правительством или разведслужбой, – говорится в заявлении университета. – Мы встревожены тем, что его апелляция отклонена и что он по-прежнему остается в заключении по надуманному обвинению».

События по делу Вана развиваются на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа приняла жесткую линию по отношению к Ирану. Трамп «готов обеспечить новые серьезные последствия для Ирана, пока все несправедливо осужденные американские граждане не будут освобождены и возвращены», заявил в прошлом месяце Белый дом.