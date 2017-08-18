Полиция Испании заявила о предотвращении второго теракта

Власти Испании сообщают о предотвращении второй террористической атаки после того, как в результате наезда фургона на толпу людей в центре Барселоны вечером 17 августа погибли 13 человек. Спустя несколько часов после этой атаки полиция сообщила об уничтожении пяти предполагаемых террористов, подозреваемых в подготовке аналогичной атаки в городе Камбрильс к югу от Барселоны.

Шесть гражданских и сотрудник полиции получили ранения в Камбрильсе, где полиция запланировала проведение серии контролируемых взрывов в связи с тем, что на нескольких подозреваемых были жилеты со взрывчаткой.

Десятки человек получили ранения в Барселоне, когда фургон на большой скорости въехал в толпу на пешеходном переходе. Ответственность за эту атаку взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» .

По заявлениям властей Испании, среди раненых есть граждане по меньшей мере 18 стран, в основном европейских. Вскоре после этой атаки полиция задержала двух человек, гражданина Испании и марокканца. Водитель фургона скрылся и все еще находится в бегах.