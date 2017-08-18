В ОАЭ судят узбекистанца, напавшего на сотрудника полиции

В Дубае гражданин Узбекистана привлечен к суду за нападение на сотрудника полиции с нанесением ему телесных повреждений.

Как сообщает сайт gulflifestyle.com, 31 мая этого года 26-летний узбекистанец, возвращавшийся из Египта в Узбекистан, напал на полицейского, который хотел допросить его, а затем нанес ему несколько ударов ногой. Инцидент произошел в международном аэропорту Дубая.

В результате побоев, гражданин Узбекистана сломал нос и рассек бровь сотруднику полиции.

Во время судебного заседания 16 августа узбекистанец заявил, что сожалеет о своем поступке и попросил прощения у сотрудника полиции.

По словам 24-летнего полицейского, он получил приказ о задержании гражданина Узбекистана до прибытия его коллег. Во время задержания узбекистанец сообщил ему, что имеет при себе не паспорт, а справку, удостоверяющую его личность.

Как пишет gulflifestyle.com, во время допроса в отделе полиции в международном аэропорту Дубая гражданин Узбекистана приблизился к двери, закрыл ее, а потом, взяв в руки стул, начал бить им полицейского. Повалив сотрудника полиции на землю, гражданин Узбекистана нанес ему несколько ударов ногой.

Ожидается, что приговор суда будет объявлен в ближайшие дни.