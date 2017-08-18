Власти Чечни: певец Бакаев объявится «через некоторое время»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал «глупостями» сообщения СМИ о пропаже в Грозном певца Зелимхана Бакаева. По его словам, певец объявится «через некоторое время», сообщает РБК. Где сейчас находится Бакаев, Умаров не уточнил.

Бакаев был задержан людьми в военной форме в центре Грозного 8 августа. Информацию о пропаже певца Русской редакции Азаттыка подтвердили несколько источников. Бакаев выступал в Дагестане, Ингушетии и Москве. Источник сообщил, что в Чечне ему запретили выступать, так как «его музыка слишком отличалась от той, что понимают в республике».