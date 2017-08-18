Убийца пришел с весточкой из тюрьмы. В Ташобласти разыскивают бывшего заключенного, зарезавшего трех членов одной семьи

Милиция Ташкентской области разыскивает 38-летнего бывшего заключенного М.М., зарезавшего трех членов одной семьи в Зангиатинском районе. По словам родственников жертв, 14 августа преступник, явившийся в дом 79-летнего Маруфа Камилова с весточкой от сына, отбывающего наказание в тюрьме, зарезал ночью хозяина дома, его 64-летнюю сестру-инвалида и 49-летнюю дочь.

В разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник РОВД Зангиатинского района Ташкентской области сообщил о том, что личность убийцы установлена.

По его словам, по подозрению в совершении тройного убийства разыскивается 38-летний гражданин М.М. (редакции «Озодлика» известно его имя), который ранее отбывал наказание за разбой и убийство.

Мотивы преступления до сих пор остаются неизвестными.

– Его разыскивают. Милиция Ташобласти в полном составе привлечена к розыску убийцы, – сообщил нашему радио сотрудник РОВД Зангиатинского района.

Милиция Ташкентской области обнародовала фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве трех членов одной семьи, и просит у граждан помощи в его поимке.

​По словам сотрудника УВД Ташкентской области, попросившего не разглашать его имя, разыскиваемый М.М. некоторое время отбывал наказание вместе с сыном ныне покойного хозяина дома Маруфа Камилова в колонии в Зарафшане.

По факту убийства трех человек прокуратурой Ташкентской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК Узбекистана.

Вот что рассказал «Озодлику» о произошедшем жестоком убийстве в Зангиатинском районе родственник убитого хозяина дома:

– Сын дяди Маруфа осужден по статье 159 (Посягательства на конституционный строй РУз – Ред.). Убийца пришел в дом дяди, сказав, что принес весточку от сына. Хозяин угостил его чаем, беседовал. Затем М.М. попросил нашего дядю позволить ему переночевать в своем доме. Мой дядя был очень гостеприимным человеком и поэтому сказал ему: «Хорошо, оставайся». Но ночью этот человек зарезал спящего пожилого человека, потом зарезал нашу тетю Шаходат, которая была инвалидом, а потом также жестоко убил дочь нашего дяди Шарифу. 12-летняя внучка моего дяди Салиха успела спрятаться, она залезла под диван. Убийца не смог найти ее. Девочка вышла из под дивана только утром.

По словам собеседника, в настоящее время 12-летняя Салиха является единственным свидетелем страшного убийства и дает показания в милиции.

Сообщается, что фотопортрет убийцы составлен на основе свидетельских показаний 12-летней девочки.

По одной из версий, гражданин М.М. мог совершить тройное убийство в целях ограбления.

– Потому что после убийства, он унес из дома дяди драгоценности и деньги, – сказал «Озодлику» родственник покойного хозяина дома Маруфа Камилова.