Памятники Исламу Каримову установлены в Ташкенте и Самарканде

В Ташкенте и Самарканде установлены памятники ныне покойному первому президенту Исламу Каримову.

Как сообщило интернет-издание Kun.uz, в Ташкенте памятник установили перед рабочей резиденцией Каримова – «Оксарой».

Победителем конкурса на проект памятника Исламу Каримову стал известный скульптор Ильхом Джаббаров, автор памятника Амиру Темуру в узбекской столице. В конкурсе приняли участие 58 авторов из Узбекистана, Украины, Южной Кореи, Туркменистана, Германии, Италии и Австралии. Всего на суд зрителей было представлено 68 проектов памятника.

Как сообщает Kun.uz, в Самарканде памятник Каримову установлен на территории бывшего сквера «Йулбарслар хиёбони» («Сквер тигров»), недалеко от площади «Регистан». Высота этого памятника составляет 5,8 метра, постамента – 5,5 метров.

«По неподтвержденной информации, открытие памятника Исламу Каримову в Самарканде состоится 25 августа. В этот же день в Самарканде состоится открытие XI Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», сообщает Kun.uz.

В ближайшие дни третий памятник Исламу Каримову будет установлен в центре города Карши (Кашкадарьинская область).

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года.