После обновления двух заводов Кыргызстан обеспечит себя своим сахаром

Модернизация заводов «Кошой» и «Каинды-Кант» в Кыргызстане решит проблему сбыта сахарной свеклы. Кроме того, страна полностью обеспечит себя собственным сахаром. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на встрече с сельхозпроизводителями Чуйской области.

Как сообщает аппарат правительства, руководитель одного из крестьянских хозяйств попросил помочь фермерам в сбыте выращенного урожая. Жээнбеков пообещал, что проблема будет решена.

«По плану сахарные заводы «Кошой» и «Каинды-Кант» проходят модернизацию. После этого проблема сбыта свеклы будет снята», – сказал он.

Осенью 2016 года Минэкономики сообщало, что доля импорта в объеме внутреннего рынка по сахару составляет 80–82%.

В 2015 году акционерным обществом «Каинды-Кант» было произведено 24,1 тысяч тонн сахарного песка, что составляет 20% от всей потребности страны в сахаре. В среднем Кыргызстан ежегодно потребляет 110 тысяч тонн сахара.